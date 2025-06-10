Stm, İndo Defence 2025 Fuarında Tanıtım Yapacak

STM ENDONEZYA’DA ASKERİ PLATFORMLARI TANITACAK

STM, milli imkanlarla geliştirdiği askeri deniz platformları ve taktik mini İHA sistemlerini, Endonezya’da düzenlenecek INDO Defence 2025 fuarında tanıtacak. Açıklamalara göre, Güneydoğu Asya’nın en büyük savunma sanayi fuarlarından biri olan INDO Defence 2025, 11-14 Haziran tarihlerinde Endonezya’nın Cakarta şehrinde gerçekleştirilecek. Türk savunma sanayisinde önemli ihracat başarılarına imza atan STM, bu fuarda askeri deniz platformları ve taktik mini İHA sistemleri ile yer alacak.

DENİZ PLATFORMLARI VE İHA’LAR SERGİLENECEK

Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere Ukrayna, Pakistan, Portekiz ve Malezya donanmaları için su üstü ve su altı platformları inşa eden STM, bu fuarda toplamda 6 deniz projesini sergileyecek. Milli imkanlarla geliştirilen ve deniz testleri başarıyla devam eden Türkiye’nin milli insansız otonom sualtı aracı STM NETA ve Türkiye’nin özel harekat ve hücum maksadıyla tasarlanmış ilk milli denizaltısı STM500 fuarda yer alacak. Ayrıca STM, CG-78 adını verdiği sahil güvenlik gemisini ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıkaracak.

MİLLİ İHA SİSTEMLERİ FUARDA YER ALACAK

Türkiye’nin Asya Pasifik bölgesine gerçekleştirdiği ilk ve tek korvet ihracatı olan Malezya Korveti (LMS Batch-2), Türkiye’nin milli fırkateyni projesi İstif sınıfı (TCG İSTANBUL), Pakistan denizde ikmal tankeri ve STM MPAC hücumbot da fuarda sergilenecek. STM, ayrıca sahil güvenlik gemileri üzerine yaptığı tasarım çalışmalarının bir parçası olarak CG-78 sahil güvenlik gemisini de ilk kez tanıtacak. Taktik mini İHA konusunda Türkiye’de ve dünyada öncü sistemler geliştiren STM, üç kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edilmiş olan Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı KARGU’yu antipersonel ve zırh delici mühimmat başlığı ile katılımcılara sunacak. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine katılan, terörle mücadelede aktif olarak kullanılan ve ihraç başarıları yakalayan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA da fuarda sergilenecek.