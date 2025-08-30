STM NETA 300’ün Testleri Devam Ediyor

İNSANSIZ OTONOM SUALTI ARACI NETA 300’ÜN GELİŞİMİ

Türkiye’nin Milli İnsansız Otonom Sualtı Aracı NETA 300’ün deniz testleri sürüyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Ülkemizde üretilen Reis Sınıfı Denizaltılarının torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım Section 50’yi STM olarak yerli ve milli bir çözüm ile ülkemize kazandırdık. Ülkemizin askeri denizcilik ekosisteminin sahip olduğu yetkinliklerle kendi denizaltımızı üretmememiz için hiçbir sebep yok. İnsansız Otonom Su Altı Aracı NETA 300’ümüz var. Şu ana kadar bütün testlerimiz oldukça başarılı. NETA’yı da insansız denizaltı ailesi olarak sunuyoruz. Suyun altında insansız sistemler konusunda oldukça iddialıyız. NETA 300’ün çok yakın zaman içerisinde testleri de tamamlanmış olacak. Sözleşme kapsamında Deniz Kuvvetlerimizin envanterine girecek” diyerek süreci aktardı.

Türkiye’DE YERLİ ÜRETİMİN ÖNEMİ

Türk savunma sanayii alanında milli ve yenilikçi sistemler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., MİLGEM projesi başta olmak üzere Mavi Vatan’a kazandırdığı milli gemiler ile dikkat çekiyor. Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515)’un ana yükleniciliğini üstlenen STM, dünyada sayılı ülkelerin yapabildiği denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım (Section 50)’yı, Türkiye’de yerli imkanlarla üreterek TCG MURATREİS denizaltısına entegre etti. Türkiye, Section 50 üretimi ile Milli Denizaltı Projesi’ne giden yolda önemli bir tecrübe kazanmış oldu. STM, gelişmiş mühendislik kabiliyeti ile TCG HIZIRREİS Denizaltısı için de önemli görevler üstleniyor.

TEKNOFEST MAVİ VATAN’DA GENÇLERE YÖNELİK FAALİYETLER

TEKNOFEST Mavi Vatan festivali hakkında bilgi veren STM Genel Müdürü Güleryüz, “TEKNOFEST’te olmak her zaman bize ayrı bir keyif veriyor. Gençlerimizle, çocuklarımızla beraber olmak, onlara, abilerin, ablalarının yaptığı ürünler hakkında bilgi vermek, her zaman çok keyifli ve gurur verici. TEKNOFEST Mavi Vatan’a çok büyük bir ilgi var. Gençlerimiz gemilere gelerek, denizaltıları görebiliyor, içlerine girebiliyor, araştırabiliyor ve sorabiliyorlar” ifadelerinde bulundu.

FIRKATEYN ÜRETİMİ VE MİLGEM PROJESİ

MİLGEM projesi çerçevesinde STM ana yükleniciliğinde üretilen fırkateynler hakkında bilgi veren Güleryüz, “MİLGEM projemiz Ada Sınıfı Korvetlerle başlamıştı. STM olarak biz Deniz Kuvvetlerimizin ana alt yüklenicisi olarak dizayn desteği ile yerli, milli katkı payını artırma konusunda önemli görevler üstlendik. İstif sınıfı fırkateynlerde ilk gemimiz TCG İSTANBUL, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edildi. Şu anda ise 7 tane daha ülke donanması için İstif sınıfı fırkateyn üretimi yoğun bir şekilde devam ediyor. STM olarak önemli projelerde yer almak, mühendislik anlamında katkı vermek ve halkımızla ürünleri paylaşmak bizler için son derece gurur verici” dedi.

REİS SINIFI DENİZALTILAR VE YERLİ ÜRETİM

Güleryüz, “REİS Sınıfı denizaltılarının inşası Gölcük Askeri Tersanesi’nde yoğun bir şekilde devam ediyor. STM olarak bize verilen görev kapsamında denizaltının baş torpido kısmı olan Section 50’yi Türkiye’de üretmek için altyapı kurduk. Bu projeyle beraber ülkemizde üretilecek Reis sınıfı denizaltılarının Section 50 kısmı yerli bir çözüm ile oluşturuldu. Bu parçalar halinde üretim yapılarak bir araya getiriliyor. Section 50’nin mekanik üretimi, bakanlık açısından en zor olan kısımlardandır. Ülkemizde ileride kendi denizaltımızı üretmeye başladığımızda, bunların da yapılabileceği bir altyapı oluşturmuş durumdayız” dedi.

MİLLİ DENİZALTI STM500’ÜN TESTLERİ

STM’nin tasarımı olan milli bir denizaltı tasarımı STM500 ile ilgili bilgi veren Güleryüz, “STM500’ün tasarımı tamamlandı. Test üretimi devam ediyor. Denizaltının dış basınç kısımlarına yönelik testler sürüyor. Sözleşme durumunda denizaltıyı oldukça seri ve mümkün olan en kısa sürede teslim edebilecek bir noktadayız. STM ekibi olarak Deniz Kuvvetlerimiz ve yurt dışı donanmalar tarafından verilecek sözleşmelerle STM 500’ü hızlı bir şekilde üreteceğiz” dedi.

İNSANSIZ DENİZALTI TEST SÜRECİ

İnsansız denizaltı testlerinin başarılı bir şekilde sürdüğünü ifade eden Güleryüz, “İnsansız denizaltı konsepti, teknolojik zorluklar içeren bir alan. Ancak bu alanda çözümler üretmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. İnsansız Otonom Su Altı Aracı NETA 300’ümüz ilk planda mayınların tespiti ve su altı operasyonları için geliştirildi. Şu ana kadar gerçekleştirilen testler oldukça başarılı. NETA 300’ü insansız denizaltı ailesi olarak sunuyoruz. Bu aracın testleri kısa süre içinde tamamlanacak ve Deniz Kuvvetlerimizin envanterine girecek. Biz NETA 300’ü sürekli geliştirerek, farklı ihtiyaçlara göre çözümler sunmaya devam edeceğiz” diye belirtti.