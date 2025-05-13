STM’nin Kargu İHA’sında İlk İhracat Gerçekleşti

İLK İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

SAVUNMA Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından geliştirilen ‘Zırh delici harp başlıklı Kargu İnsansız Hava Aracı’nda (İHA) ilk ihracat süreci tamamlandı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Türk savunma sanayinin önde gelen isimlerinden STM, geliştirdiği yenilikçi ve yerli sistemlerle uluslararası alanda başarılı ihracat faaliyetlerine devam ediyor. Değişen harp sahasına hızlı ve modern çözümler sunan STM, milli kaynaklarla geliştirdiği ve terörle mücadelede etkin kullanılan Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı ‘STM Kargu’ya geçen yıl zırh delici harp başlığı entegre etti. Yoğun bir geliştirme sürecinin ardından sahaya inen zırh delici Kargu, test atışlarında hedefleri tam isabetle vurdu. Testlerdeki başarıdan sonra dikkatleri üzerine çeken Kargu’da ilk ihracat anlaşması yapıldı. Teslimatların 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

YURT DIŞINDAN YOĞUN İLGİ VAR

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Kargu’nun harp sahasının dinamiklerine göre sürekli geliştirildiğini ve farklı faydalı yük seçenekleri ile donatıldığını belirtti. Güleryüz, “Bugüne kadar anti-personel harp başlığı ile üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkenin tercihi olan Kargu, bundan sonra zırh delici harp başlığı ile de başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin hizmetinde olacak. Buna yönelik ilk ihracat sözleşmemizi imzaladık. Zırh delici Kargu’nun, daha önce anti-personel başlıklı versiyonunu aktif olarak kullanan bir ülke tarafından tercih edilmesi, ürünün güvenilirliği ve etkili performansına duyulan memnuniyeti de bir kez daha gösteriyor. Zırh delici Kargu’ya yurt dışında yoğun bir ilgi var, farklı ülkelerle temaslarımız sürüyor. İlerleyen süreçte de yeni ihracat haberlerini paylaşmayı hedefliyoruz. Savunma sanayi ihracat hedeflerimize katkı sunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

10’DAN FAZLA ÜLKENİN TERCİHİ

Kamuoyunda ‘kamikaze İHA’ olarak bilinen vurucu İHA Kargu, STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine 2018 yılında katılan Kargu, TSK başta olmak üzere Türkiye’deki çeşitli güvenlik güçleri tarafından terörle mücadele, özel operasyonlar ve sınır ötesi görevlerde etkin şekilde kullanılıyor. Dünya genelinde dikkatleri çeken Kargu, 2021 yılında ilk ihracat başarısını gerçekleştirdi ve 2024 yılı itibarıyla üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edildi.

DİNAMİK İHA TEKNOLOJİSİ

Kargu’daki kullanıcı personel, sahadaki anlık durumuna göre anti-personel mühimmat başlığını çıkarıp zırh delici başlığı hızla değiştirebiliyor. Anti-personel mühimmat ile Kargu, tekil ya da grup halindeki düşmanları hedef alırken, zırh delici versiyonu mobil ve sabit kara hedeflerine, dayanıklı yapılara ve zırhlı kara araçlarına etki ediyor. Düşük radar kesit alanı sayesinde düşman bölgesinde tespit edilmesi son derece zor olan Kargu, tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında sadece 1 dakika içerisinde kurulabiliyor.

YENİ TEKNOLOJİLER

Milli vurucu İHA Kargu, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme yetenekleriyle, sessiz bir şekilde hedefe ulaşma kapasitesi ile önemli bir sürpriz etki yaratıyor. Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA) ve Yer Kontrol İstasyonu’ndan oluşan Kargu, gelişmiş elektro optik ve kızılötesi kameraları ile gece-gündüz etkili operasyonlar yapabiliyor. 30 dakikadan fazla havada kalabilen Kargu, 10 kilometre menzil kapasitesine sahip. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha yeteneklerine sahip olan Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları ile donatıldı. Kargu’ların sırayla görev yapabilmelerine olanak tanıyan sürü İHA teknolojisinin yanı sıra GPS’ten bağımsız görev imkanı veren Kerkes Projesi de mevcut.

ADININ ANLAMI

Eski Türkçede ‘dağ başındaki gözlem kulesi’ ve ‘atmaca’ anlamına gelen Kargu, görev bilgisayarı vasıtasıyla tamamen otomatik bir seyrüsefer icra ediyor. Kargu, yüksek tehdit riski taşıyan bölgelerde askeri unsurların girmeden tehditleri tespit edip etkisiz hale getirmede görev alıyor. Operatör kontrolünde görev yapan Kargu, karmaşık çatışma alanlarındaki hedefleri tespit ve teyid ederek kullanıcılara keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vurma imkanı sağlıyor.