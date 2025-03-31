Stockholm’de Yangına Müdahale Eden Kahraman Baba-Oğul

YANGINDA GÖSTERİLEN KAHRAMANLIK

İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan Upplands Vasby bölgesindeki Prastgardsvegen Mahallesi’nde bir apartmanın 4’üncü katında yangın çıktı. 14 yaşındaki oğlu Furkan Zengin’i antrenmana götürmek üzere evden çıkan Mesut Zengin, alevleri fark ederek hemen yangına müdahale etti. Apartmana girip pek çok komşusunu kurtaran Mesut Zengin ve oğlu Furkan Zengin, gazete manşetlerine taşındı ve sosyal medyada “kahraman” olarak tanımlandı.

ANNE VE OĞULUN KAHRAMANLIĞI

Kulu ilçesinden 2006 yılında İsveç’e geldiğini belirten Mesut Zengin, yaşadığı anları şu şekilde aktardı: “Ben birinci katta oturuyorum. Balkondaki alevleri görünce oğlum Furkan’a, bütün dairelerin kapılarına basarak yangın haberini komşulara iletmesini söyledim. Ben de 3’üncü katta oturan komşuların kapı zillerine basıp dışarı çıkmalarını sağladım. Yangının olduğu 4’üncü kata vardığımda kapı zilini çaldım ve kendime 5 saniye tanıdım. Kapıyı açan olmazsa, büyük mutfak camını kırıp içeri girecektim. Kapıyı yaşlı bir adam açtı, onlara ‘İçeride başka birisi var mı?’ diye sordum. O da eşinin orada olduğunu söyledi. İkisine de sakin olmalarını ve balkonlarının yandığını söyleyip dışarı çıkmalarını istedim.”

YANGINI KONTROL ALTINA ALMA ÇABASI

Zengin, o sırada diğer komşularının kendisine iki yangın söndürücü verdiğini ifade etti: “Yangın söndürme tüplerini kullanarak alevleri kontrol altına aldım. Ancak yüksek oranda duman soluduğum için dışarı çıktığımda bayıldım.” İlk müdahale ambulansta yapıldığını aktaran Zengin, eşi ve çocuğunun durumunu görünce gözyaşlarına boğulduğunu anlattı. Yangına müdahale ederken soluduğu zehirli duman yüzünden 2 gün hastanede tedavi gördüğünü kaydeden Zengin, hastanede çok ilgilendiklerini belirtti. Türklerin iyiliksever bir millet olduğunu vurguladı.

TOPLUMDAKİ YANSIMALAR

Furkan Zengin ise babasının ambulansta baygın yattığını gördükten sonra korktuğunu ifade etti. Olayın gazete manşetlerine yansıması, ülkedeki Türk toplumu tarafından memnuniyetle karşılandı. Stockholm Botkyrka Türk Kültür Derneği Başkanı Uğur Ergün, “kahraman” olarak ilan edilen baba ve oğlu, derneklerine davet ederek topluma örnek oldukları için plaket takdim etti.