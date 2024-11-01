More
Spor

“Stoilov: Hatalarımız Çocukça Oldu”

stoilov-hatalarimiz-cocukca-oldu

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Karşılaşma sonrasında yapılan basın toplantısında Bulgar teknik adam, maça bekledikleri gibi başlayamadıklarını belirtti. İkinci yarıda buldukları net fırsatları değerlendiremediklerini vurgulayan Stoilov, “Bence bugün oyunun iki farklı bölümü vardı. İlk yarıda iyi oynamadık ve istediğimizi alamadık. Daha sonra ikinci yarıda çok güzel bir gol bulduk. Bununla beraber 3-4 net pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik.” dedi.

HATALAR VE SONUÇLAR HAKKINDA

Stoilov, “Geçen hafta kutlamaları fazla kaçırdık galiba. Oyuncular mental olarak iyi değillerdi. Yaptığımız çocukça hatalar yüzünden arzu etmediğimiz sonuç aldık. Özellikle penaltı dışında yediğimiz gol çok çocukçaydı. Bunu yemememiz gerekiyordu.” ifadelerini kullandı. Deplasmanda net fırsatları değerlendirmezseniz istenilen sonucun elde edilemeyeceğini dile getiren Stoilov, “Biz yine çalışmaya devam edeceğiz. Sonuçlardan tedirgin değilim. Özellikle deplasmanda daha fazla iyi olmamız lazım.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Ekonomi

“AJet Uluslararası Ödülü Kazandı”

AJet, havacılık alanında önemli bir organizasyon olan APEX tarafından ödüllendirildi.
Gündem

“Elazığ’da 300 Yıllık Kur’an-ı Kerim”

Elazığ'da, 300 yıldır saklanan altın varaklı el yazması Kur'an-ı Kerim, tarihi değeriyle ilgi odağı haline geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.