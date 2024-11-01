“Stoilov: Hatalarımız Çocukça Oldu”

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Karşılaşma sonrasında yapılan basın toplantısında Bulgar teknik adam, maça bekledikleri gibi başlayamadıklarını belirtti. İkinci yarıda buldukları net fırsatları değerlendiremediklerini vurgulayan Stoilov, “Bence bugün oyunun iki farklı bölümü vardı. İlk yarıda iyi oynamadık ve istediğimizi alamadık. Daha sonra ikinci yarıda çok güzel bir gol bulduk. Bununla beraber 3-4 net pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik.” dedi.

HATALAR VE SONUÇLAR HAKKINDA

Stoilov, “Geçen hafta kutlamaları fazla kaçırdık galiba. Oyuncular mental olarak iyi değillerdi. Yaptığımız çocukça hatalar yüzünden arzu etmediğimiz sonuç aldık. Özellikle penaltı dışında yediğimiz gol çok çocukçaydı. Bunu yemememiz gerekiyordu.” ifadelerini kullandı. Deplasmanda net fırsatları değerlendirmezseniz istenilen sonucun elde edilemeyeceğini dile getiren Stoilov, “Biz yine çalışmaya devam edeceğiz. Sonuçlardan tedirgin değilim. Özellikle deplasmanda daha fazla iyi olmamız lazım.” şeklinde konuştu.