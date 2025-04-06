“Stok Vergisi İddiası Yalanlandı.”

EKONOMİ YÖNETİMİ PİYASA İSTİKRARI İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Ekonomi yönetimi, piyasada istikrar sağlamak amacıyla yoğun çalışmalar yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu süreçte düzenleme ve denetimleri hızlandırıyor. Son günlerde bazı medya kuruluşlarında, stokçuluğa karşı yeni bir vergi getirileceği iddiaları gündeme geldi.

HABERLERİN ASILSIZ OLDUĞU HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Enflasyon farkı stok vergisi” adı altında bir vergi uygulamasının söz konusu olmadığını açıkladı. Bakanlık, bu tür spekülatif haberlerin doğruluğunun teyit edilmeden yayılmasının yanıltıcı olduğunu belirtti.

“BÖYLE BİR ÇALIŞMA KESİNLİKLE BULUNMUYOR”

Bakanlık, bir basın kuruluşunda yer alan “Şimşek, stoktan vergi alma peşinde” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere ‘Enflasyon farkı stok vergisi’ adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmuyor. Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşıyor ve itibar edilmemeli” ifadeleri kullanıldı.

EKONOMİ POLİTİKALARINDA ŞEFFAFLIK ÖN PLANDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi politikalarında şeffaflığın önemine dikkat çekiyor. Yapılan resmi açıklamalar dışındaki iddiaların, piyasa dinamiklerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuluyor.