Stokçuluğa karşı TBMM harekete geçti

Son dönem artan stokçuluğa karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçti. Stokçulara 2 milyon TL’lik ceza kapıda.

Stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. 8 maddeden oluşan teklif, stokçulara 2 milyon TL’ye kadar cezayı da öngörüyor.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Stokçuluğun cezalarını artıran kanun teklifinin bir süredir AK Parti’de çalışmaları sürüyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hızla üzerinden çalışılan kanun teklifine göre stokçuluğun cezaları artırılacak.

50 bin liradan başlayan cezalar 500 bin liraya kadar uygulanıyordu. Mevcut düzenlemeyle caydırıcılığın artması için cezalar ağırlaştırıldı. Yeni teklife göre alt sınır 100 bin lira üst sınır ise 2 milyon lira olarak belirlendi.

Böylece alt sınır ile üst sınır arasında olan 10 katlık fark 20 kata çıkmış oldu.