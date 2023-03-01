Stoltenberg: Ukrayna uzun vadede ittifaka katılabilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın uzun vadede ittifakın üyesi olabileceğini duyurdu.

Ukrayna uzun zamandır ABD’nin başını çektiği ittifaka katılmaya çalışıyor. Rusya’nın işgali ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO’ya katılma talebinin hızlandırılması istemişti. Ukrayna ayrıca Avrupa Birliği üyeliği için de başvurmuş, Haziran ayında aday üye statüsü verilmişti.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’yi ziyaretinde konuşan Stoltenberg, “NATO müttefikleri Ukrayna’nın tam üye olması konusunda hemfikir, ama aynı zamanda bu uzun vadeli bir perspektif” dedi ve ekledi:

“Şimdi asıl sorun, Ukrayna’nın egemen, bağımsız bir ülke olarak hüküm sürmesi.”

ABD, Kanada ve 28 Avrupa ülkesinden oluşan NATO askeri ittifakına Ukrayna’nın katılma isteğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesine güvenlik tehdidi olarak görüyor.

SAVAŞIN SONA ERMESİ BEKLENİYOR

Zelenskiy, ittifak üyeliğine hızlı katılım yolunun açılması için bastırıyor; ancak NATO’ya üye ülkelerin destek açıklamalarına rağmen Ukrayna’nın tam üyeliğini gerçekten değerlendirip değerlendirmeyecekleri net değil.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile basın toplantısında konuşan Stoltenberg, savaş sona erdiğinde “tarihin tekrarlamayacağından emin olmamız gerekiyor” dedi.