Stoltenberg’den Finlandiya mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya’nın NATO üyeliği süreci hakkında açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyeliğinin hem NATO’yu hem de Finlandiya’nın güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

Stoltenberg, Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

NATO üyeliğinin hem bu ülkeyi hem de ittifakı güçlendireceğini vurgulayan Stoltenberg, “Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO’da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır.” dedi.

Finlandiya’dan “NATO’ya güç katacağız” mesajı

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliğine başvurma niyetini beyan eden açıklamanın ardından, “gelecekteki müttefik olarak NATO’yu daha da güçlendireceklerini” söylemişti.

Finlandiya’nın NATO üyeliği için ülke içinde artan bir destek bulunduğunu kaydeden Haavisto, bu desteğin son dönemde yüzde 70’e çıktığını aktarmıştı.

Finlandiya’nın NATO ile zaten yakın iş birliği içinde olduğunu hatırlatan Haavisto, “Finlandiya bölgesel bir güvenlik sağlayıcısıdır ve gelecekteki müttefik olarak NATO’yu daha da güçlendirecektir.” diye konuşmuştu.