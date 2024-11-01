Stopaj Oranı Değişikliği Resmi Gazete’de Yer Aldı

STOPAJ ORANLARINDA YENİ DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, faiz ürünlerinden alınan stopaj oranlarında bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle birlikte stopaj oranları yüzde 2,5 artış gösterdi.

MEVDUAT VADELERİNE GÖRE YENİ ORANLAR

Altı ay vadeli mevduatta daha önce yüzde 7,5 olan stopaj oranı yüzde 10’a yükseldi. Bir yıl vadeli mevduatta ise bu oran yüzde 5’ten yüzde 7,5’e çıkarıldı. Bir yıldan uzun vadeli mevduatlar için stopaj oranı ise yüzde 5 olarak belirlenmiş durumda; bu oran daha önce yüzde 2,5 seviyesindeydi.

DÜZENLEMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeni düzenleme, 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak.