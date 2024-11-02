Stopaj Oranları Artırıldı: Mevduat Ve Fonlar

STOPAJ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Yayımlanan karara göre, Türk Lirası mevduatları ve fonlar üzerindeki stopaj oranları güncellendi. 6 ay vadeli mevduatlarda stopaj oranı yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar olan vadeli hesaplarda ise yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildi. Ayrıca, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda uygulanan stopaj oranı da yüzde 2,5’ten yüzde 5’e çıkarıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan bu karar, TL mevduatlar, fonlar ve katılım hesapları için yeni düzenlemeleri içeriyor.

STOPAJ MUAFİYETİ DEVAM EDİYOR

Yayınlanan kararda, 30 Nisan 2024 tarihinden önce alınan fonlar için stopaj muafiyetinin devam edeceği belirtildi. 1 Mayıs ile 31 Ekim tarihleri arasında alınan fonlar için ise stopaj oranlarının yüzde 7,5 olarak uygulanacağı ifade edildi. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLARDA TEŞVİK UZATILDI

Hisse senedi yoğun fonlarda sağlanan stopaj teşviki, TL cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapmayı teşvik etmek amacıyla uzatıldı. Bu teşvik, 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Diğer yandan, değişken, karma, Eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ve adında ‘döviz’ geçen yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde ise mevcut yüzde 10’luk stopaj oranı devam edecek. Bu durum, yatırımcıların stratejilerini etkileyecek bir değişiklik olarak öne çıkıyor.