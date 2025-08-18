Strategy, Bitcoin Biriktirmeye Devam Ediyor

STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİNE RAĞMEN SÜREKLİ ALIMLAR

Strategy’nin agresif Bitcoin birikimi stratejisi, piyasanın dalgalı yapısına rağmen sürüyor. Şirketin en yeni alım işlemi, geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilerek 18 milyon dolara 155 Bitcoin edinimi sağlandı. Donald Trump’ın başkanlık seçimindeki zaferinden sonra, Strategy, Bitcoin varlıklarını iki katına çıkararak son dokuz ayda toplamda 376.726 Bitcoin satın aldı.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Michael Saylor, Bitcoin fiyatındaki gerilemeleri yeni alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyor. Şu anda Strategy, 74 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunduruyor. Beş yıl içerisinde hisse değerini yüzde 2.600 oranında artırarak, yatırımcıların dikkatini üzerine çekmeyi başardı. SaylorTracker verileri, şirketin Bitcoin yatırımlarında yüzde 60’ın üzerinde kazanç sağladığını ve toplamda 28 milyar dolardan fazla gerçekleşmemiş kazanç temsil ettiğini gösteriyor.

KURUMSAL YATIRIMCILAR İÇİN BİR ÇÖZÜM

Yerleşik yasal zorunluluklar sebebiyle Bitcoin tutma imkanı olmayan kurumsal fonlar ve kripto para saklama süreçlerine girmek istemeyen bireysel yatırımcılar için Strategy, önemli bir çözüm sunmaya devam ediyor. Saylor, sektördeki pazar payı ve yatırımcı ilgisi açısından rekabet eden altcoin hazine şirketleri hakkında endişeleri olmadığını ifade etti. “Alana giren sermayenin büyük çoğunluğunun hala Bitcoin’e aktığını düşünüyorum.” şeklinde konuşan Saylor, “Son altı ayda Bitcoin’den yararlanan şirket sayısı yaklaşık 60’tan 160’a çıktı; bu Bitcoin’e yoğunlaştım.” diye ekledi.

BİTCOİN’İN EN BÜYÜK KURUMSAL SAHİBİ

BitcoinTreasuries verilerine göre, Strategy, Bitcoin’in en büyük kurumsal sahibi konumunda bulunuyor. Şirketin 628.946 Bitcoin’lik portföyü, ilk 10 Bitcoin hazine şirketinin toplamından daha fazla Bitcoin biriktirdiğini gösteriyor.