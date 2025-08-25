Haberler

Strateji, 585 Bitcoin Aldı

STRATEGY’NİN AĞUSTOS AYI ALIM STRATEJİSİ

Kurumsal Bitcoin dünyasının önemli bir oyuncusu olan Strategy, ağustos ayında alışılmışın dışında bir alım stratejisi ortaya koyuyor. Şirketin geleneksel büyük ölçekli Bitcoin yatırımlarından ziyade, bu ay yalnızca iki işlemle toplamda 585 Bitcoin aldı.

ALIMLAR FİYATLARI ETKİLEMİYOR

Shirish Jajodia’nın verdiği bilgilere göre, borsa dışı işlemlerle yapılan bu alımlar, fiyatlar üzerinde doğrudan bir etki yaratmıyor. Michael Saylor’ın son açıklamaları, Strategy’nin Bitcoin biriktirme stratejisinin kararlılığını vurguluyor. Şirket, 18 Ağustos’ta gerçekleştirdiği 51,4 milyon dolarlık yatırım sonrasında toplam portföyünü 629.376 Bitcoin’e ulaştırdı.

KAR ORANI ve KAZANÇLAR

SaylorTracker verileri, Strategy’nin Bitcoin yatırımındaki kâr oranının yüzde 56’yı aştığını gösteriyor. Bu durum, mevcut fiyatlarla birlikte 25,8 milyar doların üzerindeki gerçekleşmemiş kazanç anlamına geliyor. Şirketin ağustos ayındaki alım miktarları dikkat çekici bir nitelik taşıyor. Strategy, tipik olarak her işlemde binlerce, hatta on binlerce Bitcoin satın alırken, bu ay yalnızca 585 Bitcoin eklemekle yetindi.

KURUMSAL ALIMLARDA ÖNCÜLÜK

Strategy, kurumsal Bitcoin alımında liderliği elinde tutuyor ve önemli bir farkla en büyük Bitcoin rezerv şirketi konumunda kalmayı sürdürüyor. Saylor, bireysel yatırımcıları ve finansal kurumları Bitcoin’e yönlendirerek kurumsal finans alanında yeni bir hareket başlattı. Hisse fiyatlarında yaşanan düşüş, Strategy’yi rahatsız etmiyor gibi görünüyor; zira şirketin Bitcoin stratejisi değişmeden devam ediyor. Geçtiğimiz çarşamba günü, şirketin hisse senedi yaklaşık dört ayın en düşük seviyesine düşüp 325 dolar civarında işlem gördü.

ÖNEMLİ

