Strateji, Bitcoin’de Zor Durumda

STRATEJİ PORTEFYONUNUN DEĞERİ VE DÜŞÜŞ NEDENLERİ

Strategy şu anda ortalama 67.458 dolar maliyetle 528.185 Bitcoin bulunduruyor ve toplam portföy değeri yaklaşık 40 milyar dolar civarında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile süregelen ticaret savaşı ve uygulanan yeni tarifeler, Bitcoin fiyatlarında son bir haftada ciddi bir düşüş yaşanmasına neden oldu. Bu durum, şirketin büyük borç yükümlülükleri nedeniyle finansal durumunu önemli ölçüde tehdit ediyor.

BORÇ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SATTIKLARA DAİR AÇIKLAMA

Kurucu Michael Saylor’ın uzun zamandır savunduğu “Bitcoin asla satılmaz” stratejisi de şimdi risk altında bulunuyor. Strategy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaptığı 8-K dosyalamasında, Bitcoin fiyatlarının devam eden düşüş trendinin finansal zorluklar oluşturabileceğini belirtti. Şirket, “Bitcoin bilançomuzun büyük çoğunluğunu oluşturduğundan, zamanında hisse senedi veya borç finansmanı sağlayamazsak finansal yükümlülüklerimizi karşılamak için Bitcoin satmak zorunda kalabiliriz” açıklamasını yaptı.

TİCARET TARİFELERİNİN ETKİLERİ

Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı yeni ticaret tarifeleri, kripto para piyasasında önemli etkiler yarattı. Bitcoin, Çarşamba günü açıklanan tarifelerin ardından 88.000 dolara kadar düştü. Ek tarifeler ve büyük ticaret ortaklarına yönelik daha yüksek oranların açıklanmasının ardından fiyat 81.000 dolara geriledi. Strategy, gelecek çeyreklerde kârlılık kaybı yaşama ihtimaline karşı ciddi uyarılarda bulunuyor.

BORÇ YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDAKİ RAKAMLAR

Mart ayı sonu itibarıyla şirkete ait yaklaşık 8 milyar dolar değerinde borç bulunuyor. Bunun yanı sıra şirket, yılda yaklaşık 35 milyon dolar faiz ödemesi ve hisse senedi temettüsü olarak her yıl yaklaşık 150 milyon dolar yükümlülüğe sahip. Bu borçlar, şirketin finansal sağlığını daha da zora sokuyor ve kriz anında etkili stratejiler uygulaması gerekliliğini artırıyor.