Strateji, Bitcoin Gizliliğine İhtiyaç Duyuyor

STRATEJİYİ ZORLAYAN ŞEFFAFLIK

Strategy’nin Bitcoin stratejisi yıllardır gizlilik odaklı ilerledi. Şirket, Michael Saylor yönetiminde cüzdan adreslerini açıklamama konusundaki kararlılığını korudu. Ancak Arkham Intelligence’ın keşifleri, Blockchain teknolojisinin şeffaf yapısının kurumsal gizlilik çabalarını zorlaştırdığını gözler önüne seriyor. Arkham Intelligence, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Strategy’nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor’ın gizlilik ifade ettiği sözüne gönderme yaparak, “Saylor adreslerini asla açıklamayacağını söylemişti. Bu yüzden biz yaptık.” sözlerini aktardı. Arkham, tespit ettiği Bitcoin miktarının, Strategy’nin toplam rezervinin yüzde 87,5’ini temsil ettiğini belirtti.

HESAPLARIN DEĞERİ VE İLİŞKİSİ

Şirketin yaptığı tespitler doğrultusunda yeni cüzdanlar, mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 7,6 milyar dolar değerindeki 70.816 Bitcoin içermekte. Bu veriler doğruysa, Arkham cüzdanları Strategy ile ilişkilendiren ilk kuruluş olma başarısını gösterecek. Daha önce yaptığı açıklamalarda Michael Saylor, Las Vegas’taki Bitcoin 2025 konferansında cüzdan adreslerinin yayınlanmasının, Bitcoin tutan şirketler açısından ciddi bir risk taşıdığını vurguladı. “Hiçbir kurumsal düzeyde veya kurumsal güvenlik analisti tüm cüzdan adreslerini yayınlamanın iyi bir fikir olduğunu düşünmez.” demişti.

GÜVENLİK RİSKLERİ ÜZERİNE VURGU

Saylor, cüzdanların halka açık hale getirilmesinin, gelecekteki bütün işlemlerin incelenmesine olanak sağladığını ve şirketleri fark edilmeden risklere maruz bıraktığını açıkladı. Bu durumu vurgulamak amacıyla yapay zeka kullanımını öneren Saylor, cüzdan adreslerinin yayınlanmasının getirdiği güvenlik sorunları hakkında “50 sayfa” cevap alınabileceğini belirtti. Blockchain verilerinin halka açık olmasına rağmen, cüzdan sahipliğiyle ilgili iddiaların doğruluğu daha önce de tartışma konusu olmuştu. Mantra token çöküşü sırasında CEO John Mullin, içeriden kişilerin token sattığı suçlamalarını yetersiz bulmuş ve Arkham’ı, içeriden kişilere ait olarak tespit ettikleri cüzdanları hatalı şekilde etiketlemekle suçlamıştı.