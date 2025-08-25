Strateji Bitcoin Pozisyonunu Güçlendirdi

DÜNYANIN EN BÜYÜK KURUMSAL BITCOIN SAHİBİ STRATEGY’NİN DURAĞAN STRATEJİSİ

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan Strategy, piyasalardaki düşüş döneminde pozisyonunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirketin son hareketi, Bitcoin’in hafta başında 116.700 dolardan 112.000 dolara gerilemesine rağmen kararlı birikim stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor. Michael Saylor’ın yönettiği iş zekâsı yazılımı şirketi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı başvuruda alım detaylarını açıkladı. Şirketin son Bitcoin alımı, piyasa kapanışı itibariyle tamamlanmış durumda.

STRATEGY’İN TOPLAM BITCOIN VARLIĞI ARTIYOR

Strategy’nin toplam Bitcoin varlığı şu anda 632.457 BTC’ye ulaşmış durumda. Bu Bitcoin’ler, yaklaşık olarak 46,5 milyar dolara, coin başına ortalama 73.527 dolar fiyatla satın alındı. Ağustos ayındaki toplam performansı incelendiğinde, Strategy’nin alım hızında dikkat çekici bir azalma yaşandığı gözlemleniyor. Şirket, bu ay toplam 3.666 BTC aldı ve bu miktar, temmuz ayında gerçekleştirdiği 31.466 BTC alımına kıyasla yüzde 88 daha düşük kaldı.

ALIM STRATEJİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENİ

Son haftalardaki alım sürecine bakıldığında, Strategy’nin üç ayrı işlemle Bitcoin topladığı ortaya çıkıyor. İlk alım 155 BTC, ikinci alım 430 BTC ve son alım ise 3.081 BTC şeklinde gerçekleşti. Piyasa analisti uzmanları, Strategy’nin yatırım yaklaşımındaki bu değişikliği Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalara bağlıyor. Şirketin, mevcut piyasa koşulları nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım benimsediği düşünülüyor.