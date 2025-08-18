Strateji’nin Son Bitcoin Satın Alımı Başarıyı Gözler Önüne Seriyor

STRATEJİNİN BAŞARILI BİTCOİN ALIMI

Strategy’nin gerçekleştirdiği son Bitcoin alımı, piyasa odaklı büyüme stratejisinin ne denli etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Şirketin net aktif değer temelli finansman sistemi (mNAV) üzerinden sağlanan finansmanla, ortalama 119.666 dolar fiyatla yapılan bu alım, ilk adım niteliğinde. Wall Street analistleri tarafından beğenilen bu model, Strategy’yi dünyada en büyük halka açık Bitcoin sahibi yapmaya devam ediyor. Michael Saylor’ın liderliğinde şekillenen bu strateji, diğer kurumsal yatırımcılar için de örnek oluşturuyor.

İKİNCİ ÇEYREK SONUÇLARI VE REKOR PERFORMANS

Şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçları, Bitcoin varlıklarının değerindeki artışın gücünü sergiliyor. 10 milyar dolar net gelir ve 14,03 milyar dolar faaliyet geliriyle rekor bir performans sergiledi. Bu başarı, büyük ölçüde portföyünde bulunan Bitcoin’in değer kazanmasından kaynaklanıyor. ABD’deki yenilenen finansal raporlama düzenlemeleri, şirketlerin dijital varlıkları gerçek değerleriyle göstermesine olanak tanıyor. Strategy’nin finansman makinesi, güçlü kazanç ortamından doğrudan beslenmeye devam ediyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE PİYASA ETKİSİ

Analistler, firmanın mNAV odaklı ihraç modelini “sermaye hassasiyeti” olarak değerlendirmekte ve bu sistemin etkinliğini övmektedir. Kurumsal Bitcoin trendinin hızla yayılmasıyla birlikte, Strategy açık ara hız belirleyici olmaya devam ediyor. Mara, Riot, Galaxy Digital gibi diğer firmalar da benzer yolları izlerken, Strategy’nin beş yıllık vizyonu başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor.