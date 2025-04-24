Stratonikeia’da Masa Tenisi Etkinliği Yapıldı

DÜNYA MASA TENİSİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Muğla’nın “Gladyatörler Kenti” olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’nde, 1200 yıllık gymnasiumun da bulunduğu bu tarihi alanda Dünya Masa Tenisi Günü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Yatağan ilçesinde yer alan ve dünyanın en büyük mermer antik şehri olarak tanınan Stratonikeia, masa tenisi sporcuları ve bu spora ilgi duyan katılımcıları ağırladı. Etkinlik boyunca antik kentin meclis binasına kurulan masa tenisi masalarında genç sporcular ve ziyaretçiler karşılaşmalar yaptı. Katılımcılar, hem sporun evrensel ruhunu hem de binlerce yıllık tarihsel mirası bir arada deneyimleme fırsatı buldu.

KATILIMCILARDAN DUYGULU AÇIKLAMALAR

Masa Tenisi Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Gülselin Görmek, sporun birleştirici gücünü, tarihin derin izleriyle beraber sunarak katılımcılara farklı bir deneyim sağladıklarını belirtti. Masa Tenisi Teknik Direktörü Mehmet Bağbür Üstündağ ise bu yıl Dünya Masa Tenisi Günü etkinliğinin Stratonikeia’da düzenlendiğini ifade etti. Üstündağ, “Stratonikeia’yı seçmemizin en önemli nedeni, antik dönem olimpiyat oyunlarıyla olan bağlantısı.” dedi. 136 ülkenin federasyona akreditasyon yaptığını ve bu yıl 890 etkinlik gerçekleşeceğini sözlerine ekledi; bunlardan birinin de Muğla’da olduğunu vurguladı.

Antik Kent Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Stratonikeia’daki 2 bin 200 yıllık spor okulunun kentin en önemli yapılarından biri olduğunu aktardı. Kentin antik dönemde sporun yoğun bir şekilde yer aldığını söyleyen Söğüt, Stratonikeia’nın pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Bu etkinlikler, antik spora ve tarihi mirasa olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.