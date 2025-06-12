Stripe, Privy’yi Satın Alıyor

DİJİTAL VARLIK ALANINDA STRİPE’IN YENİ HAMLESİ

Stripe, ödeme sektöründeki etkisini artırmak amacıyla dijital varlık alanında genişleme stratejisini sürdürüyor. Şirketin Privy’yi satın alması, geçtiğimiz aylarda yaptığı 1,1 milyar dolarlık Bridge alımının mantıksal bir devamı olarak değerlendiriliyor. Bu strateji, geleneksel finans ile kripto para ekosistemi arasında köprüler kurma hedefiyle uyumlu bir şekilde gelişiyor.

WEB3 CÜZDAN ALTYAPISIYLA GÖRÜNTÜDÜKLERİ VİZYON

Yapılan açıklamaya göre, Privy, web3 cüzdan altyapı firması olarak faaliyetlerine devam edecek. Şirket, kullanıcıların teknik karmaşıklıklara maruz kalmadan kripto ekosistemlerinden yararlanmasını sağlayan gelişmiş cüzdan teknolojisi sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, kurtarma ifadeleri ve gas ücretleri gibi detaylarla ilgilenmek zorunda kalmıyor.

Privy’nin müşteri portföyünde DeFi ticaret platformu Hyperliquid, sosyal protokol Farcaster, NFT pazar yeri OpenSea ve kripto ödeme uygulaması Blackbird gibi önemli Blockchain projeleri bulunuyor. Bu projeler, Privy’nin sektördeki güçlü konumunu ve teknolojik yeteneklerini gözler önüne seriyor. Mart ayında Privy, Ribbit Capital öncülüğünde 15 milyon dolarlık bir fonlama turu yaparak toplamda 40 milyon doları aşan bir sermaye ile dikkatleri çekti. Şirketin yatırımcıları arasında Sequoia Capital, Paradigm, BlueYard ve Coinbase gibi önemli isimler yer alıyor.

STRİPE’IN HIZLA BÜYÜYEN DİJİTAL VARLIKLARDAKİ ROLÜ

Stripe’ın aldığı bu karar, yıllık işlem hacmi 1 trilyon doları aşan Web3 teknolojilerini birleştirme hedefine katkı sağlıyor. Şirket, stablecoin pazarında güçlü bir konum elde ederek dijital varlık alanındaki etkisini genişletmeyi planlıyor.