Stripe, Yeni Stablecoin Ürünü Sundu

ÖDEME TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YENİ BİR DÖNEM

Ödeme teknolojileri sektöründe önde gelen isimlerden biri olan Stripe, 1,1 milyar dolarlık Bridge alımının ardından Stablecoin Finansal Hesaplar adlı yeni ürününü piyasaya süreceğini duyurdu. Bu yenilikçi çözüm, dalgalı para birimlerinin bulunduğu ülkelerdeki işletmelere enflasyona karşı bir koruma sunuyor ve küresel ekonomiye erişim imkanı sağlıyor. Stripe, bu ürünle aynı zamanda dolandırıcılık tespitini geliştiren ve yetkilendirme oranlarını artıran, milyarlarca işlem üzerinde eğitilen öncü bir yapay zeka destekli ödeme modelini de tanıtmakta.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE YENİ BİR ÇÖZÜM

Stripe, yeni finansal hesapların dalgalı para birimleri ile mücadele eden ülkelerde bulunan girişimciler için enflasyona karşı bir kalkan görevi göreceğini ve onların küresel ekonomiye erişim sağlamalarını kolaylaştıracağını belirtti. Şirket, “Dünyanın en büyük şirketlerinden birçoğu, stablecoin stratejilerini oluşturmalarına yardımcı olması için Stripe’a yöneliyor.” diyerek bu ürünün önemini vurguladı. Lansman aşamasında, Stripe’ın yeni ürünü iki önemli dolar stablecoinini destekleyecek: USDC ve Bridge platformuna ait USDB. Şirket, gelecekte desteklenen stablecoin çeşitlerini artırmayı da hedefliyor.

YAPAY ZEKAYLA GÜÇLENDİRİLEN YENİ MODEL

Stripe, Stablecoin Finansal Hesapları’nın tanıtımını, stablecoin platformu Bridge’i 1,1 milyar dolara satın aldığını açıklamasından sadece üç ay sonra gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ekim ayında kamuya duyurulan bu satın alma, kripto sektöründeki en büyük birleşme ve satın alma işlemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Stripe, yeni stablecoin özelliğinin yanı sıra yapay zeka destekli bir ödeme temel modelini de tanıttı. Şirket, bu model hakkında, “Stripe’ın Ödeme Temel Modeli, on milyarlarca işlem üzerinde eğitilmiştir ve uzmanlaşmış modellerin tespit edemediği her ödemeyle ilgili yüzlerce ince sinyali yakalar.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

STRİPE’IN GELECEK VİZYONU

Stripe, geliştirilen yapay zeka modelinin dolandırıcılık amaçlı işlemlerin tespitini iyileştireceğini ve yetkilendirme oranlarını artıracağını öngörüyor. Stripe’ın kurucu ortağı ve CEO’su Patrick Collison, yaptığı açıklamada, “Etrafımızdaki ekonomik manzarayı çarpıcı bir şekilde yeniden şekillendiren, Beaufort ölçeğini aşan, iki güçlü rüzgar var: Yapay zeka ve stablecoinler.” ifadelerini kullanarak bu iki teknolojinin önemli rolüne dikkat çekiyor.