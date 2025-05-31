Stso Başkanı Zeki Özdemir Yatırım Değerlendirdi

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, bu yeni sistemin Türkiye’nin sanayi dönüşüm hedeflerine ulaşması ve küresel rekabet gücünü artırması açısından stratejik bir önem taşıdığını ifade etti. Özdemir, teşvik sisteminin sanayicilere üretim kapasitelerini artırma, teknolojik altyapılarını geliştirme ve yüksek katma değerli yatırımlara yönelme konusunda önemli destek sağlayacağını belirtti.

SİVAS’IN YATIRIM CAZİBESİ

Bu bağlamda, Sivas’ın yatırım cazibesi açısından önemli avantajlar elde edeceğini vurgulayan Özdemir, “Yatırım ortamının güçlendirilmesi, üretimin çeşitlendirilmesi ve istihdamın artırılması adına atılan bu adımı iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Yeni teşvik mekanizmasının hem Sivas hem de ülke ekonomisine güçlü katkılar sunacağına inandığını söyleyen Özdemir, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerini bu yeni sistemin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaları için bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.

DESTEK VE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen yeni Yatırım Teşvik Sistemi’nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Özdemir, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır olmak üzere, sürece katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.