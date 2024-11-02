Stüdyoda Yeni Buluşma Heyecanı Var

ŞEBNEM FERAH VE MURAD KÜÇÜK’ÜN BULUŞMASI HEYECAN YARATIYOR

Daha önce birçok projede birlikte çalışan Şebnem Ferah ile Murad Küçük’ün stüdyoda bir araya gelmesi hayranlarını oldukça heyecanlandırıyor. Murad Küçük, Şebnem Ferah ile stüdyoda çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında, “Bakın size kimi buldum. Yakında sürprizlerimiz olacak. Bu dostluk her daim, o benim kıymetlim” ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

Küçük’ün bu paylaşımı, Şebnem Ferah’ın takipçileri arasında büyük bir merak yaratıyor. Birçok kişi, ikilinin bu buluşmasının ardından hangi sürpriz projelerin geleceğini merakla bekliyor.