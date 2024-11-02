More
Gündem

Stüdyoda Yeni Buluşma Heyecanı Var

studyoda-yeni-bulusma-heyecani-var

ŞEBNEM FERAH VE MURAD KÜÇÜK’ÜN BULUŞMASI HEYECAN YARATIYOR

Daha önce birçok projede birlikte çalışan Şebnem Ferah ile Murad Küçük’ün stüdyoda bir araya gelmesi hayranlarını oldukça heyecanlandırıyor. Murad Küçük, Şebnem Ferah ile stüdyoda çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında, “Bakın size kimi buldum. Yakında sürprizlerimiz olacak. Bu dostluk her daim, o benim kıymetlim” ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

Küçük’ün bu paylaşımı, Şebnem Ferah’ın takipçileri arasında büyük bir merak yaratıyor. Birçok kişi, ikilinin bu buluşmasının ardından hangi sürpriz projelerin geleceğini merakla bekliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Tüberkülozun Artışı İçin Uyarılar Yapıldı!

Dünya Sağlık Örgütü, tüberkülozun 8,2 milyon vakayla lider bulaşıcı hastalık haline geldiğini belirtti. Hastalık, altı kişiden birini öldürebiliyor; belirtileri soğuk algınlığına benziyor.
Gündem

Kogui Yerlilerine Tarihi Eser İadesi

Almanya, BM Biyolojik Çeşitlilik Konferansı'nda Kolombiya'nın Kogui Yerlilerine ait üç kültürel eseri iade etti; bu adım, kültürel mirasın önemine dikkat çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.