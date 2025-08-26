Sturm Graz Ve Bodo Glimt Maçı Detayları

YAYIN DETAYLARI BELİRLENDİ

Heyecan dolu Sturm Graz ile Bodo Glimt arasındaki maçın yayın detayları netleşti. Futbol tutkunları “Hangi kanalda yayınlanacak, canlı izlenebilecek mi?” sorularının yanıtlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu önemli karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu kapsamında 26 Ağustos Salı günü gerçekleşecek. Maçın başlama saati 22.00 olarak belirlendi.

MAÇIN SONUCU CANLI TAKİP EDİLECEK

Karşılaşma henüz başlamadı ancak maç başladığında anlık skor ve önemli gelişmeler canlı olarak takip edilebiliyor. Sturm Graz ile Bodo Glimt arasındaki bu kritik ön eleme maçı, Avusturya’nın Klagenfurt kentindeki Wörthersee Stadyumu’nda oynanacak. Futbolseverler, bu önemli müsabakayı takip etmek için gerekli hazırlıkları yapmaya başladı.