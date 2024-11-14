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Spor

“Stysiak Parlak Performansla Fenerbahçe’yi Taşıdı”

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FENERBAHÇE’DEN ÖNEMLİ GALİBİYET

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu’nun 2. haftasında Macaristan temsilcisi Vasas Obuda’yı dış sahada 3-1 yeniyor. Sarı-lacivertli ekip, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan ERD Arena’daki mücadeleden 25-13, 25-15, 24-26 ve 25-21’lik setlerle galip ayrılıyor.

STYSIAK FORMDA

Fenerbahçe’nin Polonyalı oyuncusu Magdalena Stysiak, bu karşılaşmada kaydettiği 21 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başarıyor. Bu performansıyla takımına büyük katkı sağlayan Stysiak, maç sonunda dikkatleri üzerine çekiyor.

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