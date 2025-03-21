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Su Akkuyu Davette Büyüledi

BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Modellik kariyerinde hızlıca yükselen Su Akkuyu, yakın zamanda katıldığı özel bir davetteki zarafetiyle göz doldurdu. Kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü model, davetlilerden tam not aldı. Şıklığını sosyal medya hesapları aracılığıyla da paylaşan Akkuyu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan ünlü model, yorucu iş temposuna kısa bir mola vererek İsviçre’ye tatile gideceğini duyurdu. Doğal güzellikleriyle tanınan İsviçre’de keyifli bir tatil yapmayı planlayan Akkuyu, bu seyahat sayesinde hem dinlenmeyi hem de yeni projeleri için enerji toplamayı hedefliyor.

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