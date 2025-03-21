Su Akkuyu İsviçre’de Kış Tatilinde

ULUSLARARASI MODELLİĞİN PARLAK YILDIZI

Uluslararası arenada ismi sıkça anılan başarılı model Su Akkuyu, iş seyahatlerine verdiği kısa bir arada İsviçre’nin büyüleyici kış manzaralarını keşfetti. Almanya, Dubai ve Londra gibi moda dünyasının merkezlerinde geçirdiği yoğun dönemlerin ardından, Akkuyu İsviçre’nin sakin ve etkileyici doğasında enerji yeniledi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜLEYİCİ PAYLAŞIMLAR

Sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini adeta etkileyen Akkuyu, karlar altındaki zarafetiyle de dikkat çekti. Siyah-beyaz şık montu ve doğal güzelliğiyle kışın soğuk atmosferine sıcak bir hava katan ünlü model, hayranlarının beğenisini kazandı.

2025 yılı için yoğun bir takvime sahip olan Su Akkuyu, bu kısa İsviçre kaçamağı sayesinde hem dinlenme imkanı buldu hem de takipçilerine unutulmaz anlar sundu. Moda dünyası tarafından yakından takip edilen Akkuyu’nun tatil dönüşü yeni projeleriyle gündeme gelmesi mümkün gözüküyor.