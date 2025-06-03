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Su Altında Tank Batırıldı

SU ALTINDA YENİ BİR PROJE

Edirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Saros Körfezi Askeri Tank Batırma ve Yapay Resif Oluşturma Projesi’ kapsamında, Saros Körfezi’nde yer alan Su Altı Tarih Müzesi’ne M62 T model bir tank batırıldı.

DALGIÇLARIN HIZLI ÇALIŞMASI

Tankın batırılma işlemi sonrası, dalgıçların yaptığı çalışmalar, özel kameralarla kaydedildi. Bu görüntülerde, dalgıçların tankı dikkatli bir şekilde denizin zeminine yerleştirdiği anlar net bir şekilde yer aldı. Bu proje, bölgedeki deniz yaşamını desteklemek ve turizmi artırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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