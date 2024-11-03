Su Altındaki Yapılar Gün Yüzüne Çıkıyor

SU ALTI YAPILARININ BELİRGİN HALE GELMESİ

Bitlis’in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafede bulunan adacığın çevresindeki su altındaki kalıntılar gün geçtikçe daha belirgin oluyor. Dronla çekilen görüntüler, alandaki düzgün kent planını ortaya koyarken, bu kalıntıların Urartular dönemine ait olduğu düşünülüyor. Van Gölü’nün su seviyesinin düşmesi, gölün dibindeki tarihi ve doğal kalıntıların gün yüzüne çıkmasına sebep oluyor. Özellikle tarihi yerleşim alanları ile eski yapılar ortaya çıkarken, bu durum bölgedeki tarih ve kültür açısından büyük bir değer taşıyor. Azalan yağışlar ve artan buharlaşma, göl seviyesinin düşmesine neden olarak daha önce su altında kalan yapı kalıntılarını görünür hale getiriyor.

ARAŞTIRMALARA İHTİYAÇ VAR

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, su altındaki yapıların uzmanlar tarafından tarihlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Elmastaş, “Son yıllarda küresel ısınmayla birlikte bazı alanlarda ciddi kuraklıklar yaşanmakta. Van Gölü Havzasında da bu kuraklığın etkisini görebilmekteyiz. Havzada son 3-4 yıldır yağışların büyük oranda azalmasıyla bir seviye alçalması yaşanmakta. Bu seviyeler düştükten sonra gölün altında ki bazı mikrobiyalitler gün yüzüne çıkmış durumda. Bununla birlikte bazı eski dönemlerdeki yerleşme kalıntıları da yüzeye çıktı ya da çıkmak üzere. Tabi bu alanlarla ilgili ciddi araştırmaların yapılması gerekmekte. Özellikle ilgili uzmanlar tarihçiler ya da yerleşme alanları ile ilgili çalışma yapan uzmanların buralarda çalışmalar yapması gerekiyor. Çünkü burada göl seviyesi daha aşağıdaydı. Bu da göl seviyesinin geçmişte yükseldiğini ifade ediyor. Bunların uzmanlar tarafından tarihlendirilmesi gerekiyor,” söyleyerek önemli bir noktaya dikkat çekiyor.

GEÇMİŞİN İZLERİ KAYDEDİLDİ

Ahlat kıyı şeridindeki adacığın çevresindeki su altındaki yapı kalıntılarını geçmişte ilk olarak keşfettiklerini belirten Adilcevaz Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, “Buranın ismi değiştirilerek yeni yeni ortaya çıkmış gibi haberler yapıldı. Aslında öyle bir şey yok, burası bilinen bir noktaydı,” dedi. Birol, Konya Selçuklu Üniversitesinde Su Altı Arkeoloji Bölümü uzmanlarının burada gerekli incelemeleri yapması için davette bulundu. “Van Gölü Havzasının hemen hemen her kıyısında yaşam izlerine rastlamaktayız. Evlerin olduğu bu bölgede geçmiş medeniyetlerin izlerini de görebiliyoruz. 2007 yılında Adilcevaz kıyısı açıklarında gördüğümüz yerlerdeki bulguları zaten paylaşımlar yapmıştık,” diye devam etti. Birol, su seviyesinin çekilmeye devam ettiğini ve bu durumun küresel ısınma, iklim değişikliği ve bilinçsiz su kullanımı gibi faktörlerden kaynaklandığını ifade etti.

KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ

Birol, “Bu bölgede Van Gölü’nün kurumasına sebep vermemek lazım, çünkü Van Gölü çok değerli. Van Gölü altında birçok gizemi barındırıyor. Burada birçok medeniyetin yaşadığını görebiliyoruz,” diyerek devam etti. Adilcevaz kalesinde birçok yaşam izine rastlandığını belirten Birol, “Bunlardan birisi Urartular, diğeri Selçuklular, bir diğeri de Persler. Dolayısıyla bu yaşam izleri her geçen medeniyetin kendi izini bıraktığını gösteriyor. Kültürel miras ve kültürel değer aslında budur. Selçuklulardan Osmanlılardan izler görüyoruz. Kime ve hangi medeniyete ait olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağı altında bulunan tüm tarihi eserler Türkiye’nin malıdır. Bunları korumamız ve bu değerlere sahip çıkmamız lazım,” şeklinde konuştu.