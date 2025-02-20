Su Baskını Donarak Mahalleyi Kapladı

TRAJİKOMİK SU HATTI PATLAMASI

Detroit kentinde 1930’larda inşa edilmiş ana su hattı, henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden patladı. Bu olayın ardından, mahallenin su altında kalmasıyla ilginç bir durum ortaya çıktı.

BUZ HALİNE GELEN SOKAKLAR

Hava sıcaklıklarının -21 derecelere kadar düşmesi, sokakları basan suyun donmasına sebep oldu. Park halinde bulunan araçlar, donan suyun içinde kalarak dikkat çekici manzaralar oluşturdu.

17 Şubat tarihinde yaşanan bu olayın ardından, belediye görevlileri sorunun çözülmesi için çalışmalarını devam ettiriyor.