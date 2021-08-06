Su borçlarına yapılandırma

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, su borçlarını yapılandırmaya hazırlanıyor.

İSKİ Genel Müdürlüğü, 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun” kapsamında abonelerin 30 Nisan 2021 öncesine ait ödenmemiş su borçlarını yeniden yapılandırmaya başladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Resmi Gazete’de yayınlanan 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun” kapsamında abonelerimizin müracaatları halinde 30.04.2021 öncesine ait ödenmemiş su borçları yeniden yapılandırılabilecektir.

Bu yapılandırmayla; bahse konu borçlar, peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indiriminden yararlanılabileceği gibi, ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksitle de ödenebilecektir.

Yapılandırma işlemleri, İSKİ Şube Müdürlükleri, www.iski.istanbul, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Yapılandırmanın başvuru süresi 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecektir.”