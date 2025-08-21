Su Borusu Arızası, Dükkanlar Su Bastı

SU SIZINTISI KAZANIMLARI VE OLUMSUZ ETKİLERİ

Sivas’ta cadde üzerinde bulunan ana hat su borusunda meydana gelen bir arıza sonucunda, su sızıntısı bazı dükkanları ve apartmanların bodrum katını etkiledi. Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki ana hat su borusunda, akşam saatlerinde aniden bir problem oluştu. Ana borudan çıkan su nedeniyle cadde, adeta göle döndü ve tonlarca su cadde üzerinde aktı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Tedbir amaçlı olarak güvenlik önlemleri alındı ve cadde, araç trafiğine kapatıldı. Su sızıntısından etkilenerek içerisi su dolan dükkanlar ve binaların bodrum katları bulundu. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, binaların bodrum katlarındaki suyu tahliye etmek için harekete geçti. Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de ana hat borusunun onarımı için hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.

VATANDAŞLARDAN ŞİKAYETLER

Yusuf Berk isimli bir vatandaş, yaşadığı apartmanın bodrum katının su dolduğunu belirterek, “Bizim binamızı üçüncü sefer su basıyor. Borular patladı, dükkan ve binanın bodrum katı yine su doldu. Daha önce söyledik, bu yolu yükselttiler, kaldırımlar aşağıda kaldı. Bunu bir türlü çözmediler,” diye konuştu. Bu durumu dile getiren Berk’in şikayetleri, bölgede süregelen su baskınları için dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.