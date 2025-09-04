Su Borusu Tartışması Cinayetle Sonlandı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Ordu’nun Ünye ilçesinde 68 yaşındaki Hüseyin Tarakçı, su borusu yüzünden tartıştığı 68 yaşındaki Hasan Ballı ve 63 yaşındaki kardeşi Mehmet Ballı’yı tabancayla vurarak öldürdü. Olay, Aydıntepe Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında gerçekleşti. Hüseyin Tarakçı ile Hasan ve Mehmet Ballı arasında, su borusu nedeniyle çıkan tartışma hızla kavgaya dönüştü. Tarakçı, yanında getirdiği silah ile iki kardeşe ateş açarak, onları ağır yaraladı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sırasında mermilerin isabet ettiği Mehmet ve Hasan Ballı kanlar içinde yere yığılırken, Tarakçı olay yerinden kaçmayı başardı. Çevredeki vatandaşlar durumun farkına vararak sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet ve Hasan Ballı’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Hüseyin Tarakçı, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve jandarma asayiş timlerinin yanı sıra komando timlerinin iz takip köpekleriyle yaptığı çalışmalar sonucunda yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanda yakalandı. Şüpheli, olay sonrası gözaltına alındı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.