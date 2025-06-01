Su Cb. Ahmed Şara, Kuveyt’te Ziyaret Gerçekleştirdi

İKİLİ İLİŞKİLER VE SON GELİŞMELER ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kuveyt’te gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Emir Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi. Kuveyt resmi haber ajansına göre, Şara’nın başkent Kuveyt’teki Beyan Sarayı’nda Emir Sabah ile yaptığı görüşmede, “ikili ilişkileri ve Suriye’deki son gelişmeler” ele alındı.

SURİYE’NİN GÜVENLİĞİ VE İSTİKRARI

Görüşmede, kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek için atılacak adımların yanı sıra, Suriye’nin güvenliğini, egemenliğini ve istikrarını sağlama ile toprak bütünlüğünü koruma çabalarının güçlendirilmesi konuları da tartışıldı.

İŞBİRLİĞİ VE ORTAKLIK AMAÇLARI

Suriye Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, Şara’nın ziyaretinin amacı, “kardeş iki halkın çıkarları doğrultusunda işbirliğinin artırılmasının yanı sıra siyasi ve ekonomi alanlarında ortaklığın güçlendirilmesi” olarak ifade edildi.