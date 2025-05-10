Su Depolarında Ciddi Mikrobiyolojik Riskler Var

SU DEPOLARINDA CİDDİ MİKROBİYOLOJİK RİSKLER TESPİT EDİLDİ

AK Partili Rize İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük, yaptığı açıklamada köylerdeki su depolarında tespit edilen mikrobiyolojik sorunlarla ilgili bilgi verdi. Büyük, “Yapılan saha çalışmaları ve teknik incelemeler neticesinde köylerimizde bulunan su depolarının büyük bir bölümünde ciddi mikrobiyolojik riskler tespit edilmiştir. Durum özellikle içme ve kullanma suyu açısından bulaşıcı hastalıklara zemin hazırlamakta. Başta çocuklarımız ve yaşlılarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmektedir” şeklinde konuştu.

HALK SAĞLIĞI İÇİN ACİL ÇÖZÜM GEREKİYOR

Rize İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Başkanımızın konuyu bizlerden daha çok önemsemesi ile süreç buraya geldi. Su, gündemimizde önemli bir konu. Su hayattır felsefesiyle bakınca, suyun temiz olma oranları kirli olduğunu gördük. Özellikle Andon suyunun dışındaki bölgelerde bu durum ciddi bir sorun oluşturuyor. Depolarımızın durumu, her evin bahar temizliği yapması gibi temizlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu depoların yüzde 90’ı korunaksız ve yaban hayvanlarının girmesine açık” ifadelerini kullandı.

TEDBİRLERİN HIZLA ALINMASI GEREKEN BİR KONUDUR

İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük, İl Sağlık Müdürü’nün sözlerinin ardından “Bu nedenle söz konusu depoların ivedilikle temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi elzemdir. İl Genel Meclisi olarak süreci yakından takip edeceğiz ve gerekli tüm desteği sağlayarak ilgili kurum ve kuruluşlarla eş güdüm içinde hareket edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz” diyerek durumu vurguladı.