Su Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor

SU FATURALARINDA YENİ DÜZENLEME

Elektrik faturalarındaki değişikliğin ardından su faturalarında da bir güncelleme olacak. NTV’de yer alan bilgilere göre, su ve atık hizmetleri kapsamında yapılan düzenlemede, tüketim arttıkça fatura bedeli de artacak. Bu yeni sistem, 31 Aralık 2026’da yürürlüğe girecek.

YENİ SİSTEMİN HEDEFİ

Su faturalarında, çevre temizlik vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek bir seferde tahsil edilecek. Hazırlanan yeni sistemle, su israfının engellenmesi ve çevreye verilen zararın azaltılması amaçlanıyor.

ÇOK KİRLETEN ÇOK ÖDESİN

Türkiye Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Genel Başkanı Ali Rıza Öner, su faturalarının elektrik ve doğalgazda olduğu gibi ülke genelinde standartlaşması gerektiğini dile getiriyor. Öner, “Çok kirleten çok ödesin” yönteminin isabetli olduğunu belirtiyor ve bu sistemin Avrupa’da da uygulandığını ifade ediyor.