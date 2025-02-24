Ekonomi

Su Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor!

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SU VE ATIK TÜKETİMİ ARTTIKÇA FATURALAR YÜKSELECEK

Su ve atık tüketiminin artması, fatura bedellerinin yükselmesine sebep olacak. Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek kalemde tahsil edilecek. Fazla su tüketen ve daha fazla atık üreten bireyler, buna bağlı olarak daha yüksek ücret ödeyecek.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Elde edilen gelir yalnızca su ve atık yönetimi hizmetlerinin finansmanında kullanılacak. Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, yeni sistemin ayrıntılarını aktardı. Öner, belediyelerin bu düzenleme çerçevesinde elde ettiği geliri sadece su ve atık hizmetleri için kullanması gerektiğini belirtti. Su tüketimi arttıkça ek bedelin de yükselebileceğini vurguladı.

DAHA BİLİNÇLİ SU TÜKETİMİ HEDEFİ

Bu yeni düzenleme, vatandaşları daha bilinçli bir şekilde su tüketimine yönlendirmeyi ve çevresel zararların azaltılmasını hedefliyor. Aynı zamanda yeni sistem, çöp miktarını ve su israfını azaltmak amacıyla önemli bir teşvik mekanizması oluşturacak. Özetle, çok su tüketenler daha fazla ödeyecek, çöp miktarı arttıkça fatura yükselecek ve elde edilen gelir sadece atık ve su yönetimi için kullanılacak.

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