“Su Faturası Yüzünden Kalp Krizi”

İTALYA’DA BİR FACİA YAŞANDI

İtalya’nın Sanremo şehrinde yaşanan olay, ülke genelinde ciddi bir karışıklığa neden oldu. 88 yaşındaki Caterina Giovinazzo, fatura ödeme süreçleriyle uğraşmamak için bankası aracılığıyla otomatik ödeme talimatı verdi. Ancak, Giovinazzo’nun emekli maaşından yapılan ödemeler, Ağustos ve Ekim ayları için yapılan tahsilatın ardından büyük bir felakete yol açtı.

HESABINDAKİ PARAYI GÖRÜNCE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yaşlı kadının oldukça sınırlı tüketimine rağmen, kendisine 17 bin 855 euro tutarında bir su faturası kesildi. Banka hesabında 8 bin 300 euro bulunduğu için su şirketi, faturanın bu kısmını kesti ve geri kalan 9 bin 555 euro içinse tebligat yolladı. Hesabına girdiğinde tüm birikiminin kaybolduğunu gören Giovinazzo, yaşadığı derin üzüntü sonucu fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadının kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı ve 40 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

SU ŞİRKETİ HATA YAPTI, TAZMİNAT DAVASI YOLDA

Yaşanan bu trajik olayın ardından yapılan incelemede, Giovinazzo’nun iki aylık su tüketiminin yalnızca yaklaşık 62 euro olduğu anlaşılınca, su şirketi, yanlış fatura düzenlendiğini ve bu durumun sorumlusu olduklarını belirterek üzüntülerini iletti. 88 yaşındaki Caterina Giovinazzo’nun ailesi ise, bu faciaya neden olan hatadan su şirketini sorumlu tutarak büyük bir tazminat davası açmaya hazırlanıyor.