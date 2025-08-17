Haberler

Su Fenerleri Festivali Coquitlam’da Gerçekleşti

SU FENERLERİ FESTİVALİ’NE BÜYÜK İLGİ

Coquitlam, 17 Ağustos — Kanada’nın British Columbia eyaletinde bulunan Coquitlam şehrindeki Lafarge Gölü’nde gerçekleştirilen Su Fenerleri Festivali’ne yüzlerce insan katıldı. Festivalde yer alan birçok bölge sakini, aydınlatılmış fenerlerle birlikte dileklerini paylaşıyor.

BÖLGE HALKINDAN YOĞUN KATILIM

Etkinlik, bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yüzlerce kişinin bir araya geldiği festival, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Aydınlatılmış fenerler, göl üzerinde muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Dünya İnsansı Robot Oyunları Sona Erdi

Çin'deki Dünya İnsansı Robot Oyunları, 500'den fazla robotun katılımıyla final günü gerçekleştirdi. Etkinlik, çeşitli senaryolar ve spor branşlarında heyecan dolu yarışmalara ev sahipliği yaptı.
Kaza, Yenişehir’de gerçekleşti, D.İ. yaralı

Diyarbakır'da 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı. Yaralı çocuk hastaneye sevk edildi.

