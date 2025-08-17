Su Fenerleri Festivali Coquitlam’da Gerçekleşti

SU FENERLERİ FESTİVALİ’NE BÜYÜK İLGİ
Coquitlam, 17 Ağustos — Kanada’nın British Columbia eyaletinde bulunan Coquitlam şehrindeki Lafarge Gölü’nde gerçekleştirilen Su Fenerleri Festivali’ne yüzlerce insan katıldı. Festivalde yer alan birçok bölge sakini, aydınlatılmış fenerlerle birlikte dileklerini paylaşıyor.
BÖLGE HALKINDAN YOĞUN KATILIM
Etkinlik, bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yüzlerce kişinin bir araya geldiği festival, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Aydınlatılmış fenerler, göl üzerinde muhteşem bir görüntü oluşturdu.