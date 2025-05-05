Su Fiyatları Eleştirildi, Yavaş Tepki

SU FİYATLARI ÜZERİNE ELEŞTİRİ

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Başkentteki su fiyatlarına yönelik yaptığı eleştirilerle dikkat çekti. Özcan, açıklamasında, Ankara’nın Türkiye genelinde en yüksek su fiyatlarını ödeyen 7. il olduğuna vurgu yaptı.

ZAM KONUSUNDA TEPKİ GÖSTERDİ

Fiyat artışları sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a sert eleştirilerde bulunan Özcan, “Göreve geldiğinizde suyun metreküp fiyatı 5 lira idi, bugün 55 lira. 6 yılda yüzde 1000 zam yaptınız. Geçmişi hedef gösterip, bugünkü zam yağmurunu perdelemeye çalışmak, en hafif tabirle halkın aklıyla dalga geçmektir Sayın Yavaş. Hani ‘sudan para alınmaz’ diyordunuz? Şimdi çıkıp ‘geçmiş dönem’ diyerek, suya zam yağmurunu meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz. 2019’dan beri Ankara’yı yöneten sizsiniz. Ama nedense iş zamları ve başarısızlığı savunmaya gelince, sürekli 2010’lara dönüyorsunuz.” sözlerini kullandı.