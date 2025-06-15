Su Hortumu Patladı, Evi Bastı

SUSUZLUK SU HORTUMUNUN PATLAMASIYLA BAŞLADI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin Eskicami-Ortacami Mahallesi’nde, sokaktaki su şebekesini eve bağlayan hortum büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası yüksek basınçla fışkıran su, aniden evin içine sıçradı. Ev, kısa bir süre içinde suyla doldu.

MÜDAHALE HIZLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaklaşık yarım saat boyunca durmaksızın akan su, evde ciddi bir hasara yol açtı. Olayı fark eden mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Bu haber üzerine hemen olay yerine ulaşan TESKİ ekipleri, durumu değerlendirip hızlıca müdahale etti ve su akışını keserek arızayı giderdi.