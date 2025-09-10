Su İdaresine Dikkat Etmeliyiz

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI SU TASARRUFUNA DİKKAT ÇEKTİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, “Lavabodaki suyumuzdan, pirinç tarlasındaki suyumuza kadar asla bir damlayı israf etme lüksümüz yok. Lütfen artık herkes suyla ilgili duruşunu tekrar gözden geçirsin” açıklamasında bulundu. Turan, 24. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı’nın açılışında, tarımın gelecekteki rolünün önemine vurgu yaptı ve Türkiye’nin savunma sanayiindeki gelişmeleri aktardı. “30’dan fazla ülkeye savunma sanayi ihracatımız olduğunu söylemek en büyük keyfimiz. Bayraktar’ı mı, İHA’ları, SİHA’ları, Atak’ı mı, KAAN’ı mı, HÜRKUŞ’u mu hangisini anlatalım?” diyerek bu alandaki ilerlemeleri değerlendirdi. Ayrıca, “300 bin deprem konutunu teslim ettik, inşallah yıl sonuna kadar toplam 450 bin konutun teslimi yapılacak” diye konuştu.

KURAKLIK VE SU SORUNU

Turan, dünya genelindeki kuraklık sorununa da dikkat çekerek, suyun hayati önemine vurgu yaptı. Tarımda ve diğer kullanım alanlarında su tasarrufu yapılması gerektiğini ifade eden Turan, “Gelecekte tarımın en büyük tehlikesi kuraklıktır. Son 100 yılın en büyük kuraklığı yaşandı. Susuzluk sıkıntısı çekildi ve büyük yangınlar oldu” uyarısında bulundu. İklim değişikliği ile birlikte su israfının önlenmesi gerektiğini belirten Turan, bireysel ve kurumsal olarak gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Edirne’de yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının çözüme kavuşturulacağına dair Çakmak Barajı’na da dikkat çekti.

GÜVENLİK VE TERÖRLE MÜCADELE

Bülent Turan, İçişleri Bakanlığı’nın güvenli, güçlü ve huzurlu bir ülke için yürüttüğü çalışmalara da değindi. Organize suç çeteleri ve uyuşturucu kartelleri ile aktif bir mücadele verdiklerini belirten Turan, “21. yüzyılın tüm tehditlerine karşı önemli adımlarımız var. Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah terörü Türkiye’mizin gündeminden kaldırarak tüm maddi ve beşeri sermayemizi üretime harcamaya başlayacağız” dedi.

İPSALA VE TARIM SEKTÖRÜ

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da İpsala’nın bölgedeki tarım potansiyeline dikkat çekerek, “İpsala çeltik üretiminde öncü. Çiftçiye, üreticiye destek vermeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi. Turan ve beraberindekiler, tarım aletlerinin sergilendiği alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Törene, yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Festival, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.