Su İhtiyacı Yaz Aylarında Artar

SU İHTİYACININ ARTAN ÖNEMİ

Yaz mevsiminde ve yoğun fiziksel aktivite dönemlerinde insanların suya olan ihtiyacı artıyor. Uzmanlar, günlük su tüketimi için bireylere, yaşlarına, kilolarına, sağlık durumlarına ve yaşam tarzlarına göre farklı miktarlar tavsiye ediyor. Peki, bilimsel veriler ışığında bir bireyin günde ne kadar su içmesi gerekiyor?

GÜNLÜK SU İHTİYACI İÇİN YENİ GÖRÜŞLER

Aberdeen Üniversitesi’nden Prof. John Speakman liderliğindeki araştırma ekibi, günlük 2 litre su içilmesi gerektiği görüşünün aslında fazla olabileceğini iddia ediyor. BBC’ye konuşan Prof. Speakman, bu genel hesaplamanın küçük bir hata sonucu oluştuğunu ifade ediyor: “İçmemiz gereken su, sindirmemiz gereken toplam su ile yediklerimizden aldığımız su miktarı arasındaki farktır.” Bu açıklama, su ihtiyacının sadece içeceklerden değil, aynı zamanda yediğimiz gıdalardan da karşılandığını ortaya koyuyor.

GIDA TÜRÜNÜN SU ALIMINA ETKİSİ

Örneğin, su oranı yüksek olan meyveler, sebzeler, çorbalar ve yoğurt gibi gıdalar, toplam su alımını büyük ölçüde artırıyor. Yeni yapılan araştırmalar, birçok yetişkin için günlük su ihtiyacının 1,5 ila 1,8 litre arasında değiştiğini gösteriyor. Bu miktar, aktif yaşam tarzı olmayan ve ortalama kiloya sahip bireyler için yeterli kabul ediliyor. Ancak aşırı fiziksel aktivite, sıcak hava ve hastalık gibi durumlar, su ihtiyacını artırabiliyor.

GÜNLÜK SU TAVSİYELERİ

Kadınlar için su ihtiyacı 2 ila 2,5 litre, erkekler için ise 2,5 ila 3 litre olarak öneriliyor. Science araştırmasına dayanan yeni öneri ise yetişkinler için 1,5 ila 1,8 litre arasında yeterli olabileceğini vurguluyor. Bu miktarın üzerinde kalmak, özellikle gıda yoluyla alınan su da göz önüne alındığında, gereksiz olabiliyor.