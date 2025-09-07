Haberler

Su İkramı Uçuşlarda Zorunlu Olacak

UÇUŞLARDA ÜCRETSİZ SU İKRAMI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolu şirketlerine yolculara uçak yolculuklarında ücretsiz su ikramı yapılması için direktif verildiğini açıkladı. Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak.” şeklinde ifade etti.

Yolcu konforunu ve güvenliğini doğrudan etkileyen bu önemli karar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Uraloğlu, uluslararası standartlarda iyi uygulama örneklerinde yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında yer aldığını vurguladı ve “Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır.” açıklamasında bulundu.

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

