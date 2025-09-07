Su İkramı Uçuşlarda Zorunlu Olacak

UÇUŞLARDA ÜCRETSİZ SU İKRAMI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolu şirketlerine yolculara uçak yolculuklarında ücretsiz su ikramı yapılması için direktif verildiğini açıkladı. Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak.” şeklinde ifade etti.

YOLCU KONFORUNU ARTIRMAYA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR KARAR

Yolcu konforunu ve güvenliğini doğrudan etkileyen bu önemli karar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

KİŞİSEL İHTİYAÇLARIN GİDERİLMESİ YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTIRACAK

Uraloğlu, uluslararası standartlarda iyi uygulama örneklerinde yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında yer aldığını vurguladı ve “Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır.” açıklamasında bulundu.