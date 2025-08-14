Su Kaynağı Sağlamak İçin Çalışmalar Devam Ediyor

KÖYLERE EK SU KAYNAĞI SAĞLAMA ÇALIŞMALARI

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, köylere ek su kaynağı sağlamak adına sürdürülen çalışmaları aktardı ve iklim değişikliği nedeniyle tasarruflu su kullanımının önemine dikkat çekti. Makas, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla köylerin hizmetinde olduklarını dile getirdi.

SULAKYURT İLÇESİNE YATIRIM DENETİMİ

Kırıkkale Valisi, Sulakyurt ilçesine bağlı Koru ve İmamoğluçeşmesi köylerinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yatırımları yerinde denetledi. Koru köyünde yapımına başlanan 12,5 kilometrelik sathi kaplama yol altyapı çalışmalarını inceleyen Vali Makas’a Sulakyurt Kaymakamı Ünsal Emre Çitçi eşlik etti.

YOL ÇALIŞMASI VE SU DEPOSU İNCELEMESİ

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Şahin’den bilgi alan Makas, yol çalışmasının tamamlanmasıyla vatandaşların köylerine daha güvenli ve konforlu ulaşabileceğini ifade etti. Ayrıca, İmamoğluçeşmesi köyünde bakım ve onarımı tamamlanan 100 tonluk yeni nesil içme suyu deposunu da inceleyen Vali, tesisin köy halkına hayırlı olmasını diledi.

VATANDAŞLARDAN TALEP VE ÖNERİLERİN DİNLENMESİ

Köy muhtarlığını ziyaret eden Makas, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Su kullanımının hayati önemine vurgu yapan Vali, iklim değişikliği nedeniyle tasarruflu kullanım konusunda bilgilendirme yaptıklarını belirtti. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Makas, köylerde konforlu ulaşım ve temiz su hizmetleri için çalışmaların süreceğini aktardı.