Su Kaynakları Projesi’nde Balık Bırakıldı

SU KAYNAKLARINI ZENGİNLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bolu’da, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi’nde üretilen 5 milyon 230 bin sazan balığı akarsulara bırakıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı tesis, Türkiye’nin farklı illerindeki akarsular için balık üretimi gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, 2024 yılı içerisinde üretim tesisinde 5 milyon yavru sazan balığı üretmek amacıyla çalışmalar başlatıldı.

HEDEFİ AŞAN ÜRETİM SAYISI

Geçtiğimiz yıl mayıs ayı itibariyle balık sağımlarına başlayan projede, bir yıl içerisinde planlanan miktarın 500 bin üzerinde balık üretilerek toplamda 5 milyon 500 bin yavru balık elde edildi. Bu balıklar, Eskişehir’e 715 bin, Sakarya’ya 390 bin, Kırıkkale’ye 100 bin, Kocaeli’ye 335 bin, Ankara’ya 3 milyon 20 bin, Düzce’ye 35 bin, Karabük’e 130 bin, Bartın’a 85 bin ve Bolu’ya 420 bin olarak dağıtılmak üzere gönderildi.

AKARSULARDA YAŞAM DOLU ORTAMLAR

Üretilen 5 milyon 230 bin yavru pullu sazan balığı, akarsulara bırakılarak su kaynaklarının zenginleşmesine katkı sağlamak amacıyla bölgesel ekosistem destekleniyor. Bu projeler, hem su kaynaklarının sürdürülebilirliğini artırmak hem de balıkçılığın gelişimini sağlamak açısından önemli bir yer tutuyor.