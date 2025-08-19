Su Kesintisi 31 Ağustos’a Uzatıldı

SU KESİNTİSİNİN UZATILMASI

İzmir’de su kaynaklarındaki azalma ve kuraklık nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, kentin genelinde 6 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında uygulanan planlı su kesintisinin süresi, 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Bu süreçte, su tüketiminin yoğun olduğu 5 bölgede gece saat 23.00 ile 05.00 arasında su kesintisi uygulanacak.

PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULAMALARI

İZSU tarafından açıklanan güncel kesinti takvimine göre, birinci bölge olan Bayraklı, Gültepe, Gaziemir ve Konak çevresinde 21 ve 26 Ağustos tarihlerinde, ikinci bölge olan Karşıyaka ve Çiğli çevresinde 22 ve 27 Ağustos’ta, üçüncü bölge olan Buca, Karabağlar ve Örnekköy çevresinde 18, 23 ve 28 Ağustos tarihlerinde su kesintisi yapılacak. Dördüncü bölge olan Bornova, Bayraklı, Çamdibi, Altındağ ve Pınarbaşı çevresinde ise kesintiler 19, 24 ve 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Beşinci bölge olan Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Hatay ve Alsancak, Karabağlar çevresinde ise 20, 25 ve 30 Ağustos tarihlerinde su kesintisi uygulanacak.