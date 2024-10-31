Su Krisinin Ortaya Çıkardığı Tarihî Yerler

SU KRİZİ ALARM SEVİYESİNE ULAŞTI

Türkiye’de son yıllarda kuraklık ve iklim krizi etkileri nedeniyle su krizi, ülke genelinde alarm seviyesine geçiyor. Kuraklık yüzünden su seviyelerinin düşmesiyle bazı yerleşim yerleri de gün yüzüne çıkıyor. Balıkesir’deki İkizcetepeler Barajı’nın su seviyesi bu yıl yüzde 19,98’e kadar düştü ve bu durum köy kalıntılarını ile 1980’lerden kalan İzmir-Balıkesir kara yolunu açığa çıkardı.

İKİZCETEPELER BARAJINDAKİ KRİZ

1991 yılında tamamlanan İkizcetepeler Barajı, şehre su sağlamak amacıyla inşa edildi. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) verilerine göre, su seviyesi yüzde 19,98’e düştü. Baraj yaklaşık 30 milyon metreküp su kapasiteli olup, bu miktar kente 200 gün yetecek kadar su bırakıyor. Ayrıca, taşınan Selimiye köyü kalıntıları tekrar ortaya çıktı.

EŞELEK KÖYÜNDEKİ TARİHİ KALINTILAR

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Bakacak Barajı’nın yapımı sırasında 1990 yılında 55 haneli Eşelek köyü Gökçeada’ya taşındı. Kuraklık sebebiyle barajdaki su seviyesi ekim ayı itibariyle yüzde 10’a düştü. Su seviyesinin düşmesiyle, Eşelek köyünün terk edilmiş evleri yeniden gün yüzüne çıktı. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, su seviyesi ile ilgili “Su seviyesi düşünce eski yerleşim yeri olan Eşelek köyü tekrar açığa çıktı” diye belirtti.

BAKACAK BARAJI SU SEVİYESİ

Bakacak Barajı’nın su miktarı tarihinin en düşük seviyesine ulaştı. Ünver, “Umarız ki bu yağışlı bir yıl olur ve barajın hiç olmazsa su seviyesi yükselir” dedi. Tarımsal sulamada da yaşanan bu düşüş, tarım üretimini etkiliyor.

PUSAT KÖYÜ’NDE TARİHİ ESERLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Sivas’ın Hafik ilçesindeki eski Pusat köyü, 2010 yılında suya gömüldü. Kuraklık sonucunda su seviyesi düşük olduğu için eski Pusat köyü tekrar gün yüzüne çıkıyor. Köylüler, tarihi eşyalara ulaşmak için kepçe kiralayıp eski kalıntıları toplayarak yeni köy meydanına taşıyor. Mustafa Depe, “Suların çekilmesinin ardından eski köyümüz gün yüzüne çıktı” dedi.

HATIRALAR BİTMEYEN TARİH

Pusat Köyü Muhtarı Rasim Corut, geçmişe duyduğu özlemi ifade ederek, “Benim için orası bitmeyen bir tarih” dedi. Eski köylerinde yaşadıkları anılar, köylüler için büyük bir değer taşıyor. Her ne kadar yeni köyleriyle mutlu olsalar da, eski köylerinin yeri ayrı.