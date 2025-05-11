Su Krizi, Gazze’de Artıyor

SU VE SANİTASYON HİZMETLERİ KRİZİ

Filistin Su İdaresi, İsrail’in sürmekte olan saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde su ve sanitasyon hizmetlerinin neredeyse tamamen durma noktasına geldiğini bildirdi. Kurum, bölgedeki insanların “susuzluktan öldüğü” konusunda ciddi bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, İsrail’in askeri operasyonlarının altyapıda büyük hasara yol açtığı, elektrik kesintileri ve yakıt ile temel malzemelere erişimin kısıtlandığı ifade edildi.

SU HİZMETLERİNİN CİDDİ HASARI

Kurum, bölgedeki su ve sanitasyon tesislerinin yüzde 85’inin ciddi hasar gördüğünü belirtti. Bölge sakinleri, kişi başına günde ortalama yalnızca 3-5 litre suya ulaşabiliyor. Bu miktarın, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği minimum acil durum standardı olan 15 litrenin çok altında olduğu vurgulandı. Açıklamada, insanların kullanılabilir su bulamaması nedeniyle halk sağlığı risklerinin arttığı belirtildi.

İNSANİ AÇIDAN ACİL ÇAĞRILAR

Kurum, İsrail’i uluslararası insani hukuku ihlalle suçladı ve askeri operasyonların derhal durdurulması, sistematik işgal uygulamalarına son verilmesi, ablukanın kaldırılması ve su sektörü çalışanlarının korunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Hamas’a bağlı Gazze Medya Ofisi de basın toplantısında, İsrail’in insani yardım malzemelerinin girişini kısıtlayarak bölgedeki 2 milyondan fazla sivilin ulaşımını engellediğini öne sürdü.

ABLAKA VE YARDIM GİRİŞİ ENGELLEMELERİ

Ofis, İsrail’in Gazze’deki tüm sınır kapılarını 70 gündür kapalı tuttuğunu ve insani kriz kapsamında yakıt, gıda ve tıbbi malzemelerin girişi için yaklaşık 39.000 yardım tırının girişini engellediğini kaydetti. Ocak ayında Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesinin ardından, 2 Mart’ta Gazze’ye erişimin kapandığı bilgisi verildi. İkinci aşama ise taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle henüz hayata geçirilemiyor.