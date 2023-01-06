Su krizi ile ilgili İSKİ’den açıklama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su krizine ilişkin açıklama yaptı ve endişelenecek bir durumun olmadığını söyledi.

Yağışsız geçen günlerin ardından birçok bölgede barajlardaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyelerine geldi. Yalova’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gökçe Barajı’nın ardından Çanakkale ve İstanbul’un içme suyunu karşılayan barajlardan da kötü haber geldi. İSKİ’den yapılan açıklamada, “Endişelenecek bir şey yok. Hiç yağmur yağmayacak diye bir durum olamaz bu kıyamet senaryosu dediğimiz bir şey olur” denildi.

Ocak ayının ilk haftası geride kaldı ancak yurtta beklenen kış yağışları bir türlü gelmedi. Birçok ilde su ihtiyacını karşılayan barajların seviyesi de giderek düşüyor.

Megakent İstanbul’a su sağlayan Alibeyköy Barajı’nda su seviyesi yüzde 18.29 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde. düşen su seviyesi nedeniyle baraj kapaklarının olduğu bölüm tamamen kurudu. Su seviyesinin ölçülmesi için yapılan beton kule ise tamamen açıkta kaldı. Daha önce balıkların yüzdüğü tarihi su kemerlerinin olduğu bölümlerde ise sudan eser yok.

Barajlar alarm veriyor, su krizi kapıda mı? – 3

Kentin tüm barajlarına bakıldığında ise doluluk oranı yüzde 32.25. Toplam kapasitesi yaklaşık 868 milyon metreküp olan barajlarda 280 milyon metreküp su kaldı. Bu oran son 10 yılın en düşük ikinci doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

Barajlar alarm veriyor, su krizi kapıda mı? – 4

Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 48.02 olarak ölçülen İstanbul’un barajlarında doluluk oranı, büyük bir kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile yüzde 35.44 olarak kayıtlara geçmişti.

Barajlar alarm veriyor, su krizi kapıda mı? – 5

Peki beklenen yağışların gelmemesi durumunda İstanbul’da kuraklık riski var mı? İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz bir açıklama yaptı.

Barajların endişe verecek bir durumda olmadığını söyleyen Solmaz, “Aynı zamanda İstanbul, önümüzdeki yıllarda kuraklık periyotlarında bile su sıkıntısı yaşamayacak. Bizim baraj rezervlerimiz yağmurun geç kaldığı dönemlerde bizi idare edecek durumda” dedi.

10 Ocak’tan itibaren hava sıcaklıklarının düşmesinin beklendiğini hatırlatan Solmaz, “Soğumaya bağlı olarak da yağış, mevsim normallerine yaklaşacak diye bekliyoruz. Hiç yağmur yağmayacak diye bir durum olamaz bu kıyamet senaryosu dediğimiz bir şey olur” diye konuştu.HABERE GİT

YALOVA

Yalova’da da benzer şekilde bir kuraklık yaşanıyor. Kentin su ihtiyacının karşılandığı yüzde 82’si, yağış yetersizliği nedeniyle kururken 3 milyon metreküp su kaldı.

Yalova Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir, yağmur yağmaması halinde kent için 30 günlük su kaldığını belirterek şöyle konuştu:

”Yüzde 18’lik bir doluluk oranımız kaldı. Bu da Yalova’nın 30-35 günlük suyuna tekabül ediyor. Yağmurun yağmaması, suyun azalmasına neden oldu.”