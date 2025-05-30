Su Krizi, İnsani Felakete Dönüştü

SU KRİZİ TARİHİ BİR İNSANİ FELAKET

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği Başkanı Hacı Ali Aydın, Gazze’de süregelen su krizinin eşine rastlanılmamış bir insanlık dramına dönüştüğünü ifade etti. Dernek merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Aydın, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yoğunlaştırdığı abluka ve saldırıların, bölgede suya erişimi neredeyse imkansız hale getirdiğini belirtti. Gazze’de 7 Ekim öncesinde kişi başına günlük 80 litre olan su tüketiminin, günümüzde 4 litrenin altına düştüğünü vurgulayan Aydın, bu durumun büyük bir felaketi işaret ettiğini kaydetti.

KİRLİ SU KULLANIMI HASTALIKLARI ARTIRIYOR

Aydın, kirli su tüketiminin kolera, dizanteri ve Hepatit A gibi hastalıkların yaygınlaşmasına sebep olduğunu dile getirdi. “İnsanlar temiz suya hasret kaldı. Susuzluktan ölümler yaşanıyor. Gazze’nin su sorunu bir bölge meselesi değil, insanlık meselesidir. Tüm devletlerin, yardım kuruluşlarının ve STK’lerin bu konuda seferber olması gerekiyor,” açıklamasında bulundu. Ayrıca, toplantıya canlı bağlantı ile katılan Gazze Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Mahir Salim, bölgedeki su altyapısının hedef alındığını ve büyük ölçüde tahrip edildiğini belirtti. Salim, kanalizasyon sularının caddelere aktığını ve temiz suya ulaşmanın neredeyse imkansız hâle geldiğini aktardı.